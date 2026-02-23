Capricornio Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, lunes 23 de febrero de 2026: Capricornio, escribe tus metas y prioridades Aprovecha la energía de la luna nueva para firmar acuerdos y realizar cambios en tu hogar; es el momento ideal para tomar decisiones que te acerquen al éxito.

Video Horóscopos Capricornio 23 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Capricornio , aprovecha la energía renovadora de este momento para escribir una lista de tus metas y prioridades; reflexiona sobre lo que realmente deseas y planifica un pequeño paso que te acerque a esos sueños.

Capricornio: Aprovecha la luna nueva para firmar acuerdos y hacer cambios en el hogar

La luna nueva en Tauro trae una energía favorable para Capricornio, especialmente en lo que respecta a contratos y acuerdos. Este es un momento propicio para realizar cambios en la organización de tu hogar, lo que puede incluir desde una simple reestructuración hasta una mudanza. Las decisiones que tomes hoy pueden tener un impacto significativo en tu vida personal y profesional. Se recomienda actuar con claridad y determinación, aprovechando la comunicación efectiva que se presenta. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Firmas de contratos

Acuerdos sentimentales

Compras y ventas

Reorganización del hogar

Negociaciones

La energía de hoy invita a Capricornio a tomar decisiones que fortalezcan su entorno y sus relaciones. Es un día para avanzar con confianza hacia tus objetivos y hacer que tus deseos se materialicen. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.