Tauro Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 19 de marzo de 2026: Tauro, aléjate de personas negativas Hoy, con la luna nueva en Aries, es el momento ideal para establecer intenciones y atraer buena fortuna. Tauro, evita la negatividad y sigue adelante.

Video Horóscopos Tauro 19 de Marzo 2026

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Tauro, según nos indica tu horóscopo, con la luna nueva en Aries y la energía del equinoccio, se abren puertas mágicas para manifestar tus intenciones, pero mantente alejado de las garrapatitas energéticas que pueden robarte la vitalidad; los astros te respaldan en este momento de transformación y fortuna, así que avanza con confianza.

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Tauro: Aprovecha la energía de la luna nueva para definir tus intenciones

Hoy, Tauro, la luna nueva en tu entorno astrológico te invita a establecer intenciones claras y poderosas. Esta energía renovadora te brinda la oportunidad de dejar atrás lo negativo y enfocarte en lo que realmente deseas atraer a tu vida. A lo largo del día, es probable que te enfrentes a situaciones que requieran decisiones firmes; mantente alejado de comentarios y personas que drenan tu energía. La influencia de Venus y Marte también sugiere que se avecinan cambios significativos, así que no permitas que los obstáculos te desvíen de tu camino. Para aprovechar al máximo esta jornada, es recomendable que dediques tiempo a meditar y escribir tus intenciones, sellándolas con tu energía. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Definición de metas

Conexiones personales

Proyectos creativos

Autocuidado

Transformaciones positivas

El clima general del día sugiere que, al mantenerte enfocado y rodeado de buenas energías, podrás avanzar hacia tus objetivos con determinación y claridad. Aprovecha esta fase lunar para manifestar tus deseos y ver cómo se materializan en tu vida. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.