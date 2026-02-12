Leo Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 12 de febrero de 2026: Leo, escribe tus metas hoy mismo Hoy, la luna menguante en Capricornio impulsa a Leo a planificar con claridad y calma, alejándose de tensiones para atraer buena fortuna.

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

La luna menguante en Sagitario y su posterior tránsito a Capricornio nos invita a ser ordenados y reflexivos. Este es un momento propicio para planificar y dar forma a nuevas ideas. Los Leo, en particular, recibirán buenas oportunidades en su vida profesional, siempre que mantengan la calma y escuchen su voz interior.

Leo: Encuentra claridad y calma en tu vida profesional

Durante esta jornada, la energía de la luna menguante en Capricornio invita a los Leo a centrarse en su interior y a alejarse de las distracciones externas. Este es un momento propicio para reflexionar sobre sus metas y objetivos profesionales, lo que les permitirá tomar decisiones más acertadas. A lo largo del día, pueden surgir situaciones que requieran de su atención y calma, así que es fundamental no dejarse llevar por la presión o las opiniones ajenas. Se recomienda dedicar tiempo a la meditación o a actividades que les conecten con su esencia, lo que les ayudará a escuchar su voz interior y a encontrar respuestas a sus inquietudes. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

Claridad mental

Oportunidades laborales

Reflexión personal

Innovación en proyectos

Conexión espiritual

El clima del día sugiere que, al enfocarse en su interior y mantener la calma, los Leo podrán navegar con éxito cualquier desafío que se presente, aprovechando al máximo las oportunidades que se les ofrezcan. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.