Géminis

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 12 de febrero de 2026: Géminis, conecta y avanza en proyectos

Hoy, la luna menguante en Capricornio impulsa a Géminis a ser ordenados y reflexivos. Es un buen día para planificar y resolver diferencias.

Univision con IA
Video Horóscopos Géminis 12 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Géminis, según nos indica tu horóscopo, la luna menguante en Sagitario y su posterior paso a Capricornio despiertan en ti una energía desbordante y un impulso para planificar nuevas metas; ignora los comentarios negativos y aprovecha este día propicio para realizar compras importantes y resolver malentendidos, ya que las estrellas están alineadas a tu favor.

Géminis: Aprovecha la energía positiva y planifica tus próximos pasos

Hoy, la energía de la luna menguante en Sagitario y su posterior paso a Capricornio favorece a Géminis, impulsando un deseo de orden y reflexión. Esto significa que es un día propicio para establecer planes y metas a corto plazo. Las decisiones que tomes hoy pueden abrirte nuevas oportunidades, especialmente en el ámbito de las compras o ventas importantes. Es recomendable mantener una actitud positiva y no dejarte influenciar por comentarios negativos. Durante esta jornada se ve especialmente potenciado:

  • Planificación de proyectos
  • Resolución de conflictos
  • Compras significativas
  • Comunicación efectiva
  • Iniciativas creativas

El clima general del día sugiere que, al mantenerte enfocado y positivo, podrás avanzar en tus objetivos y fortalecer tus relaciones interpersonales. Aprovecha esta energía para dar pasos firmes hacia tus aspiraciones. Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

