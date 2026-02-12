Acuario

Horóscopo de Mizada Mohamed hoy, jueves 12 de febrero de 2026: Acuario, escribe tus metas hoy

Hoy, la luna menguante en Capricornio impulsa a Acuario a planificar cambios y acuerdos beneficiosos. Aprovecha la intuición y las oportunidades.

Video Horóscopos Acuario 12 de Febrero 2026

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Acuario, según nos indica tu horóscopo, con la luna menguante en Sagitario y su posterior paso a Capricornio, se presentan ante ti un sinfín de evoluciones y oportunidades, impulsadas por Venus y Mercurio en Piscis, que te brindan la intuición necesaria para alcanzar acuerdos beneficiosos; es el momento perfecto para planificar y transformar tu futuro.

Acuario: Aprovecha las oportunidades y transforma tu día

BLOQUE_SIGNO Durante esta jornada, Acuario se verá impulsado por la energía de la luna en Capricornio, lo que favorecerá la organización y la reflexión en la búsqueda de nuevas metas. Este es un momento propicio para planificar y establecer objetivos claros que te acerquen a tus sueños. Las interacciones con Venus y Mercurio en Piscis te brindarán la intuición necesaria para tomar decisiones acertadas y llegar a acuerdos beneficiosos. Es recomendable que te mantengas abierto a las novedades y cambios que se presenten, ya que pueden traer grandes oportunidades. Recuerda que la clave está en actuar con determinación y claridad: hoy se ve especialmente potenciado: - Nuevas oportunidades laborales - Acuerdos y negociaciones - Proyectos creativos - Relaciones interpersonales - Desarrollo personal - Planificación a futuro CIERRE La energía del día invita a Acuario a ser proactivo y a aprovechar las oportunidades que se presenten. Mantente enfocado en tus metas y no dudes en dar el primer paso hacia el cambio que deseas.Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

