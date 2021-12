Horóscopo del 8 de diciembre de 2021

Neptuno dentro del signo de Piscis forma una cuadratura con el Sol en sagitario; esto va a crear una energía espiritual que no va a poder ver la luz de la consciencia y que se quedará atrapada dentro de el mundo subconsciente y sutil de los signos de Agua: Cáncer, Escorpión y Piscis que al ser tan receptivos podrán vislumbrar en sueños o en experiencias de consciencia acrecentada pero que no podrán ser del todo conscientes dentro de su estado de vigilia; por lo que sus percepciones intuitivas hoy no serán muy refinadas como suelen serlo.