Horóscopo del 22 de septiembre de 2021

Esto representa el tener que luchar constantemente con la energía de sus subconscientes que les va a dictar que hagan ciertas acciones que no quieren realizar en realidad y que reconocen son nocivas para ustedes pero por la fuerza de la costumbre y el condicionamiento es posible que les sea difícil y que a energía disolutiva de Plutón no pueda modificar esas actitudes, no se preocupen que esto es temporal, solo busquen la templanza y ser estoicos ante estas situaciones.