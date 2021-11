Horóscopo del 18 de noviembre de 2021

Marte al ser regente del signo de Aries y encontrarse en Escorpión va a traer para la triplicidad de Fuego: Aries, Leo y Sagitario; experiencias muy introspectivas y de mucha actividad dentro de sus centros emocionales que no serán del todo positivas, pues hay mucha toxicidad que deberán depurar y sacar de sus seres para que puedan utilizar la activa energía de Marte de una manera positiva y no para lacerarse a ustedes mismos con emociones negativas y que no conectan con lo que de verdad les sucede.