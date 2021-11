Horóscopo del 17 de noviembre de 2021

Saturno desde Acuario genera una cuadratura con la Luna en Tauro; esto genera mucha concentración de pensamientos negativos y de crearse situaciones imaginarias desfavorables aun cuando no existen dentro de la mente de los signos de Aire: Géminis, Libra y Acuario y que obviamente va a estar afectando gradualmente toda su salud en general si no hacen un análisis fuerte y minucioso de la actividad mental subconsciente que manejan que no está del todo bien y que debe soltarse y fluir para mejorar el humor y ánimos de estos signos.