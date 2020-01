Géminis – Lunes 6 de enero de 2020: cambiará drásticamente tu paisaje afectivo, para lo mejor

Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este lunes: mediano.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: el tono intenso y decidido que te envuelve con las conjunciones planetarias de tu regente Mercurio.

Tendencia peligrosa de hoy lunes en tu signo Géminis: no aprovechar el tiempo y descuidar las acciones importantes que has estado posponiendo.

¿Qué debo evitar?: lamentarte por lo que no tiene caso remediar con una queja o lamento.

Frase del día: no hay nada más ruin que la venganza cuando se disfraza de justicia.