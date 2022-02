Géminis, horóscopos del 25 de febrero de 2022: confía en tu capacidad

Venus rige tu casa 5 del amor y el gozo. En este momento está en tu casa 8 de los temores en unión con Marte por lo que hay que tener mucho cuidado de pensar que no puedes iniciar una relación por cuestión económica ya sea porque piensas que no tienes lo que se necesita o porque el otro no cuenta con los recursos. Que eso no te afecte.