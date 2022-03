Géminis, horóscopo del 11 de marzo de 2022: conecta con tus sentimientos

Géminis, tu horóscopo indica que, el día de hoy la Luna en tu casa 1 te conecta con tu sensibilidad al mismo tiempo que hace una conexión por aspecto a tu regente Mercurio quien está confundido en el también sensible signo de Piscis por lo que hoy sentirás muchas cosas que has guardado, no tengas miedo y acepta esa parte de ti aunque no estés seguro de qué hacer.