Géminis - Martes 24 de agosto del 2021: este será un día de suerte

En estos periodos también es fácil escuchar rumores que no son ciertos por lo que evita creer lo que te dicen los demás ya que solo están suponiendo y no tienen información clara que aportar, pero uno puede creer que es verdad y comenzar a tomar decisiones que son aceleradas y fuera de foco ya que cuando todo se aclare verás que estabas haciendo cosas que no eran necesarias ni útiles.