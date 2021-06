Géminis - Martes 15 de junio de 2021 - Te sentirás atraído por la diversidad de conocimientos

Predicción de pareja

Antiguos patrones que has utilizado por décadas deben ser eliminados para que una nueva forma de concebir tus relaciones amorosas pueda establecerse. Seguramente has sido muy independiente y has cuidado con fuertes barreras tu libertad, es momento de que aprendas a compartir con el otro y estar con el otro, y que te permitas fluir para fusionarte en una relación real.