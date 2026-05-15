Géminis Géminis, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: enfócate y confía en ti Reflexiona sobre tus sentimientos y anota en un diario las emociones que surgen, pues este ejercicio te ayudará a sanar viejas heridas y a liberar ataduras que te impiden avanzar.

La mística Luna Llena en Escorpio invita a la reflexión y autoconocimiento, sugiriendo que es el momento ideal para sanar viejas heridas y liberar ataduras, mientras la energía del cosmos alienta a abrazar la transmutación, renovando tu vitalidad y conectando con tu verdadero potencial.

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Hoy es un día de reflexión, Géminis. La clave para mantener tu salud física, emocional y espiritual radica en aprender de las lecciones del pasado. Es un momento perfecto para arrojar luz sobre tus sombras y reconocer lo que necesitas sanar.

No actúes por inercia; en su lugar, permite que tus experiencias te guíen hacia un mejor bienestar. La autoobservación es crucial para restaurar tu energía y encontrar tu potencial natural.

Dedica tiempo a meditar o a realizar alguna actividad que te conecte contigo mismo. Tu cuerpo y mente te lo agradecerán y empezarás a sentir una renovada vitalidad.

Tu número de la suerte es el 15, así que tenlo presente al momento de hacer decisiones importantes.

Y para los próximos días.. El ritmo de vida se acelera; oportunidad para ser proactivo, comunicarte, aprender y expandir horizontes. Aprovecha la energía cósmica.

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