Géminis Géminis, horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026: desconecta y prioriza tu paz Dedica unos momentos a meditar o reflexionar sobre tus valores personales; considera crear una lista de lo que te aporta felicidad y lo que necesitas dejar atrás para alcanzar un equilibrio en tu vida.

La Luna en Tauro busca calma mientras se enfrenta a Plutón en Acuario, despertando intensas emociones que exigen una profunda revisión de tus valores; es momento de soltar lo que pesa y permitir que la claridad ilumine el camino hacia un bienestar integral y un estilo de vida más equilibrado.

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Querido Géminis, en este día es fundamental que prestes atención a tu salud física, emocional y espiritual. Las lecciones del pasado tienen mucho que enseñarte. Reflexiona sobre tus experiencias y permite que esa sabiduría ilumine tu presente y futuro.

Es momento de arrojar luz sobre las sombras que podrían estar afectando tu bienestar. Evita actuar por inercia y, en cambio, toma decisiones conscientes que favorezcan tu salud. Recuerda que tu bienestar integral es clave para alcanzar tus metas y sueños.

Dedica tiempo a cuidar de ti mismo. Practicar la meditación, el ejercicio o simplemente disfrutar de momentos de tranquilidad te ayudará a restaurar y sanar tu cuerpo. Con este enfoque, recuperarás tu potencia natural y te sentirás más enérgico y motivado.

Así que, querido Géminis, escucha a tu cuerpo y a tu alma. Este es el momento ideal para poner en práctica hábitos saludables que te acompañen en el camino hacia un estilo de vida más equilibrado y pleno.

Y para los próximos días.. El ritmo de vida se acelera; oportunidad para ser proactivo, comunicarte, aprender y expandir horizontes. Aprovecha la energía cósmica.

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