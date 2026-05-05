Géminis

Géminis, horóscopo del martes 5 de mayo de 2026: comunicación abierta fortalece la conexión

Explora un lugar nuevo que siempre hayas querido visitar, ya sea un café, una tienda o un parque; esta experiencia te ayudará a abrir tu mente y a conectar con nuevas ideas y personas.

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Video Conversando con Zellagro: las energías sutiles

La Luna en Sagitario, en su danza con Venus en Géminis, intensifica no solo tu vida erótica, sino que también te invita a abrir el diálogo y a dejarte seducir por nuevas perspectivas, recordándote que el amor florece al salir de lo conocido y explorar lo desconocido con curiosidad.

Consulta tu horóscopo de este martes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Géminis, esta es tu predicción de hoy: Tu vida erótica se intensificará y asumirás un rol más activo en la intimidad. Sin embargo, asegúrate de mantener un equilibrio en la interacción y evita ser demasiado dominante. La conexión y el entendimiento mutuo serán esenciales para el disfrute compartido.

  • Y para los próximos días.. Vas a retomar asuntos del pasado para darles un cierre definitivo, lo que muy pronto te va a permitir avanzar con menos carga mental. También será importante generar espacios de reflexión y escuchar con atención tu voz. Una buena elección ahora es una ensalada fresca con frutas y semillas.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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