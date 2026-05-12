Géminis Géminis, horóscopo del martes 12 de mayo de 2026: celebra tus avances, abraza la vulnerabilidad Reflexiona sobre tus hábitos de salud y considera hacer una breve meditación o escribir en un diario sobre lo que deseas soltar en tu vida, permitiendo que la energía renovadora te guíe hacia un nuevo comienzo.

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Bajo la poderosa influencia de la Luna Llena en Escorpio, es el momento ideal para reflexionar sobre tu salud integral, aprendiendo de las lecciones del pasado y sanando las sombras, mientras el cosmos invita a soltar lo que ya no sirve y abrirse a una energía renovadora y transformadora.

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Géminis, hoy es un día propicio para reflexionar sobre tu salud en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. Es un momento ideal para aprender de las lecciones del pasado y transformar esas experiencias en sabiduría.

El proceso de iluminar tu historia y arrojar luz sobre las sombras del ayer será liberador. Al comprender tus vivencias, podrás evitar caer en patrones de inercia que perjudican tu bienestar.

Este es un llamado a cuidar de ti mismo, a prestar atención a lo que tu cuerpo y mente te comunican. Escucha tus necesidades y no dudes en buscar el descanso y la renovación que requieres.

Tu energía se restaurará a medida que comiences a honrar tu historia, permitiendo que tu esencia brille en todo su esplendor. La sanación es posible y está al alcance de tus manos.

Y para los próximos días.. El ritmo de vida se acelera; oportunidad para ser proactivo, comunicarte, aprender y expandir horizontes. Aprovecha la energía cósmica.

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