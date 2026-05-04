Géminis Géminis, horóscopo del lunes 4 de mayo de 2026: dedica tiempo a tus pasiones Ocúpate de tus propios asuntos y establece tu propio camino, ignorando las opiniones ajenas, para evitar complicaciones y fortalecer tu criterio personal.

Video Conversando con Zellagro: los sueños

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Géminis , según nos indica tu horóscopo, es el momento de enfocarte en tus propios asuntos y rechazar cualquier distracción que venga de los demás, pues involucrarte en sus problemas solo te acarreará complicaciones; marca tu propio camino con firmeza y mantén la independencia de tu criterio, porque el destino te llama a seguir tu propia voz.

PUBLICIDAD

Pronóstico del día

Es un buen momento para dedicar unas horas a tus pasiones personales; elige un proyecto que te motive y sumérgete en él sin distracciones, así fortalecerás tu enfoque y te sentirás más en sintonía contigo mismo.

Salud

Cierra los ojos y respira profundamente, como si dejaras que cada exhalación arrastre las preocupaciones ajenas. Este es un buen momento para sumergirte en tus propias emociones; dedícate a expresarlas a través de un acto creativo o algún ejercicio suave que te conecte contigo mismo y te permita despejar la mente.

Amor

Es momento de poner en orden tus emociones antes de involucrarte en cualquier relación. Centrarte en tus propios sentimientos te permitirá atraer lo que realmente deseas en el amor. No te dejes llevar por las opiniones de los demás; tu voz interior es la que debe guiarte en este camino.

Trabajo

Enfocarte en tus propios asuntos será crucial en el ámbito laboral, ya que la interferencia en problemas ajenos podría complicar tu jornada. Mantén la concentración en tus tareas y establece tu propio criterio, lo que te permitirá avanzar de manera más efectiva y evitar distracciones. Si sientes bloqueos mentales, toma breves pausas para reorganizar tus ideas y recuperar la claridad.

Dinero

Es un día propicio para centrarte en tus propios asuntos financieros y evitar distracciones que puedan resultar costosas. La claridad mental te ayudará a tomar decisiones más acertadas, así que considera revisar tus cuentas y priorizar tus gastos, manteniendo siempre una actitud prudente ante posibles tentaciones de gasto innecesario. Es clave que administres tu dinero de manera responsable, estableciendo un equilibrio que te permita avanzar sin complicaciones.

PUBLICIDAD

Predicción de pareja

Es un buen momento para dedicar tiempo a la autoexploración. Considera escribir un diario sobre tus sentimientos y deseos en el amor; esta práctica te ayudará a clarificar lo que realmente buscas y a abrirte a nuevas oportunidades. Además, no dudes en comunicarte abiertamente con tu pareja o posibles intereses, ya que la honestidad fortalecerá tus lazos y promoverá una conexión genuina.

Reflexión

Pon límites claros y dedica tu energía a lo que realmente te aporta. Si aparecen comentarios o críticas ajenas, tómalo como ruido de fondo y no dejes que te desvíen. Aprovecha para ordenar tus prioridades, cerrar pendientes y dar un pequeño paso hacia tus metas. Confía en tu intuición y en la experiencia que has acumulado: sabes más de lo que crees. Al final del día agradecerás haber preservado tu calma y ganarás claridad para lo que viene.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univision Horóscopos.