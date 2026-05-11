Géminis Géminis, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: confía en tu vulnerabilidad reveladora Reflexiona sobre tu salud y bienestar comprando un diario donde puedas anotar tus pensamientos y emociones, lo cual te ayudará a soltar lo que ya no te beneficia y a abrirte a nuevas experiencias de crecimiento personal.

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Es un día propicio, iluminado por la mística Luna Llena en Escorpio, para reflexionar sobre tu salud y sanación en todos los niveles; aprovecha la energía del cosmos para soltar lo que ya no sirve y permitir que la transformación te brinde un nuevo ciclo de vitalidad y autoconocimiento.

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Géminis, hoy es un día propicio para reflexionar sobre tu salud en todos los niveles: físico, emocional y espiritual. Es un momento ideal para aprender de las lecciones del pasado y transformar esas experiencias en sabiduría.

El proceso de iluminar tu historia y arrojar luz sobre las sombras del ayer será liberador. Al comprender tus vivencias, podrás evitar caer en patrones de inercia que perjudican tu bienestar.

Este es un llamado a cuidar de ti mismo, a prestar atención a lo que tu cuerpo y mente te comunican. Escucha tus necesidades y no dudes en buscar el descanso y la renovación que requieres.

Tu energía se restaurará a medida que comiences a honrar tu historia, permitiendo que tu esencia brille en todo su esplendor. La sanación es posible y está al alcance de tus manos.

Y para los próximos días.. Una versión avanzada de ti mismo está en movimiento. Es momento de actuar con decisión y abrirte a nuevas experiencias.

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