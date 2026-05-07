Géminis Géminis, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: cultiva tu mundo interior ahora Dedica unos minutos a reflexionar sobre lo que ya no te sirve en tu vida y considera crear un pequeño ritual de liberación; escribe en un papel aquello que deseas soltar y, al final del día, quémalo como símbolo de tu renovación.

Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

La mística energía de la Luna Llena en Escorpio impulsa a liberarte de lo obsoleto y a conectar con tu esencia, convirtiendo lecciones del pasado en caminos hacia el bienestar; un convite a la sanación y al autocuidado que florece con la transmutación del ciclo de la vida.

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Géminis, en esta jornada es fundamental que cuides de tu salud física, emocional y espiritual. Las lecciones del pasado son faros que iluminan el camino hacia tu bienestar; reflexiona sobre ellas y aprende lo que necesites para avanzar.

Hoy es un buen día para arrojar luz sobre las sombras que te han acompañado. Permítete sanar y liberar lo que ya no te sirve, así tu cuerpo podrá restaurarse y recuperar su fuerza natural. La inercia no es tu amiga, así que actúa con consciencia.

Considera incorporar prácticas que te conecten con tu esencia, como la meditación o el yoga. Estos momentos de introspección te ayudarán a encontrar el equilibrio que tanto ansías y a restablecer tu energía vital.

La clave está en ser proactivo en tu autocuidado. Escucha a tu cuerpo y a tu intuición; ellos siempre te guiarán hacia el camino correcto. Mantén una actitud positiva y abierta hacia el cambio y verás cómo floreces.

Y para los próximos días.. Avanza hacia tu mejor versión, actúa con decisión y mantente abierto a nuevas experiencias. Confía en tu evolución.

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