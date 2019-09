Escorpión – Sábado 14 de septiembre de 2019: un fin de semana diferente

Amor Hay situaciones que requieren una actitud tranquila de tu parte para no complicarte con explicaciones a quienes no lo merecen ni tienen por qué meterse en tu vida - sea quien sea. Los problemas entre tú y tu pareja deben ser resueltos entre ambos, mediante la comunicación sincera y una plática constructiva, no por terceras personas metiches.

Salud

Si te has sentido algo mal últimamente, no te adelantes a los acontecimientos y espera con calma que los medicamentos que te han recetado empiecen a dar resultados, pues si decides probar otra cosa, puede ser que no respondan bien en tu organismo. Cambiar constantemente de una sustancia a otra no te favorece en nada.