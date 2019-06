Escorpión – Jueves 13 de junio de 2019: muy pronto ocurrirá algo impactante

Sigue tus impulsos e instintos más profundos en cuestiones del amor y no te guíes por apariencias sino más bien por los dictados de tu corazón. Un viaje de reconciliación promete mucho y quizás dentro de pocos días haya una boda. Estás muy intuitivo este día en que la Luna transita por un signo equilibrado y armónico. Actúa siguiendo tus corazonadas y vivirás feliz.

Amor Debido a las oposiciones planetarias que están incidiendo en tu signo tiendes a estar algo indiscreto. Sé prudente, no dejes que los impulsos negativos te impidan disfrutar tu realidad sentimental y cuando tu mente sea asaltada por esos pensamientos tristes o negativos encauza tu energía en otra dirección y así no ahuyentarás al amor de tu lado.

Salud No olvides que cuando vives en armonía todo fluye mejor para ti. Hoy jueves la luna librana contribuirá a que apliques las reglas del Feng Shui en tu hogar para que lo mantengas en la mejor forma, la receptiva, a fin que la energía flua ininterrumpidamente.

Trabajo Si en estos días estás desempleado no te amilanes en ningún momento. Aprovecha una oferta interesante que puede colocarte en una mejor posición laboral en el futuro próximo, Escorpión. Se avecina una buena oportunidad para ascender en la escala laboral, lo que ahora te propongas lo conseguirás.



Biorritmo astral de hoy

Nivel de energía sexual este jueves: muy alto.

Dinámica cósmica que debes aprovechar: una chispa de originalidad, una especie de Déjà vu o corazonada, intuición o premonición que te indicará lo que más te conviene.

Tendencia peligrosa de hoy jueves en tu signo Escorpión: no hacer lo que debes hacer, seguir posponiendo una tarea enojosa que te está dando vueltas en la cabeza desde hace días.

¿Qué debo evitar?: buscar pretextos para no ocuparte de algo que no te agrada realizar.