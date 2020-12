Escorpión - Miércoles 9 de diciembre del 2020: intenta darte cuenta que tus errores son experiencias, no fracasos

Escorpión, a pesar de que te sintieras que te encuentras de cabeza las opciones de solucionar todo, estarían a la mano sin duda. Es mejor que todo tenga la oportunidad de ser más abierto para ti que antes, si tan solo te dieras cuenta que la justicia esta de tu lado. No te mientas a ti mismo, si no puedes con algo, podrías pedir ayuda. Con la conjunción entre el Sol y Mercurio, podrías requerir de asesorías inesperadas.

Sería bonita la manera en la que regirías tu energía de no ser porque alguien más quisiera ensuciarla, ahora tu responsabilidad sería la clave para evitar que nadie interrumpa tu camino y cumplas cabalmente con lo que te corresponde para ti mismo. Es la Luna la que te beneficiaría para cambiar todo alrededor.

Pronóstico del día : tus emociones serían mucho más importantes de lo que piensas, es posible que tuvieras que acomodar tu vida, como si fuera un rompecabezas, algunas piezas serían más fáciles de ajustar que otras. A pesar de ser simbólico, no tengas malas energías respecto a lo que viene para ti. Libra sería el que tendría la energía suficiente para evitar que tengas contacto con alguien que no te corresponde.



AMOR

Encapsula tu mala energía, envuélvela y mándala lejos de ti. Desechar lo que no te conviene, tiene que ver con lo que en tu pasado has dejado en apego, manteniendo corajes o ciclos interminables que no son necesarios en tu vida. Que todo lo que tengas a tu alrededor, se vuelva mucho mejor para ti de lo que era antes. Convéncete de ser una persona que tengas mayor resguardo por tu corazón con la Luna ayudándote a librarlo.