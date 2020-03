Escorpión en el mes de marzo de 2020: tiempo de descubrimientos sentimentales

Mercurio retrógrado tiende a entorpecer las comunicaciones, pero guerra advertida no es tan peligrosa, y ahora sabes lo que debes hacer y decir.

Dinero y fortuna Toma medidas para evitar males mayores y al mismo tiempo utiliza esa energía en rehacer tu economía. Si algo ya pasó no vale la pena continuar discutiendo.

Si has perdido un dinero en estos días no culpes a nadie, ni te culpes a ti mismo, tómalo como una experiencia para no incurrir en el mismo error dos veces.