Escorpión - Domingo 15 de septiembre de 2019: concéntrate en tus metas

Tiempo de reflexión con la fase lunar actual, sobre todo tras la 'luna de la cosecha'. Te envuelve un tono altamente emocional. No te dejes traicionar por tus precipitaciones o indecisiones, Escorpión.

Amor Si has iniciado un nuevo camino en el corazón y ahora estás junto a una persona que te interesa de manera especial, no dejes que un pensamiento de sospecha o celos te malviaje y dé dolores de cabeza, pues con esa actitud crearías problemas entre ambos en cualquier momento. Relájate, Escorpión.

Salud Tómate siempre al menos treinta minutos al día para hacer algún ejercicio. No olvides mantenerte activo, sobre todo en estos días que bien podrías tener la mente ocupada en otras cosas. Recuerda que al hacer ejercicio desprendes toxinas y te ayuda a tener una mente mucho más clara y determinada.



Trabajo

Podrás transformar una situación no muy placentera en tu trabajo en algo más positivo si no te dejas llevar por imprudencias, chismes y demás. Antes de hacer o decir algo que luego te cause problemas, mide más las consecuencias y el alcance que tendrán tus acciones y tus palabras. ¡Cuidado!