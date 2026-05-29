Escorpión Escorpión, horóscopo del viernes 29 de mayo de 2026: celebra logros para avanzar más Realiza una caminata al aire libre para despejar tu mente y canalizar esa energía intensa, permitiendo que el contacto con la naturaleza te recargue y te brinde claridad en tus objetivos.

La energía cósmica se enciende con la Luna en Aries y Marte, impulsándote a actuar con valentía, pero cuidado: canaliza ese ardor hacia tus pasiones con prudencia, ya que una reacción intensa podría surgir si te sientes frenado; asegúrate de no perder de vista tu bienestar en el camino.

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Hoy tu energía estará en su punto máximo, Scorpio. La rutina diaria puede ofrecerte nuevas oportunidades en lo laboral y sentirás un impulso de autonomía que te llevará a encarar nuevos desafíos con valentía.

Es importante que pongas atención a regular tu ritmo. A veces, el entusiasmo puede llevarte a exigirte de más. Escucha a tu cuerpo y dosifica tus esfuerzos para evitar el agotamiento.

Cuidar de ti mismo será fundamental en el desarrollo de tus actividades. Con un enfoque equilibrado, podrás alcanzar tus metas sin comprometer tu bienestar.

Hoy es un día para tomar la iniciativa y emprender aquello que te apasiona. Verás que tus esfuerzos serán recompensados si mantienes un ritmo saludable y consciente.

Y para los próximos días.. Esta semana, Escorpión fortalecerá vínculos importantes; la comunicación abierta es clave para mejorar relaciones personales y profesionales.

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