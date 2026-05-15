Escorpión Escorpión, horóscopo del viernes 15 de mayo de 2026: actúa con claridad y corazón Canaliza tu magnetismo personal de manera positiva y mantente abierto a las posibilidades; tu energía transformadora te permitirá brillar y mostrar lo mejor de ti.

Bajo la poderosa energía de la Luna Llena, la mística transmutación se activa, invitándote a canalizar tu magnetismo personal para transformar tu entorno con sabiduría; confía en tu instinto, elige a tus acompañantes y aprovecha este momento cósmico para brillar intensamente mientras sueltas lo que ya no te sirve.

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Hoy, bajo la influencia de la Luna Llena, tu magnetismo y poder personal se incrementan notablemente, Escorpio. Es fundamental que canalices esta fuerza de manera positiva para transformar tu entorno sin dañar a nadie.

Confía en tu instinto y elige cuidadosamente a las personas con quienes compartir tus deseos y ambiciones. Alguien especial podría ofrecerte el complemento que necesitas, así que mantente abierto a las posibilidades.

Recuerda que tu energía puede ser transformadora, así que aplícala con sabiduría. Estarás en el centro de atención, así que aprovecha para brillar y mostrar lo mejor de ti.

Tu número de la suerte es el 22 y el color negro será tu aliado para proteger tu energía.

Y para los próximos días.. Dinero inesperado y transformación personal marcarán la semana de Escorpión. Explora tu sexualidad y deja atrás limitaciones.

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