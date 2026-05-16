Escorpión Escorpión, horóscopo del sábado 16 de mayo de 2026: siembra coraje, cosecha claridad Canaliza tu poder interior hacia la transformación personal y profesional, manteniendo el equilibrio y la apertura a nuevas relaciones que potencien tus metas.

Bajo la poderosa influencia de la Luna en Tauro y el intenso choque con Plutón, la transformación personal se presenta como una oportunidad irrenunciable; es momento de evaluar lo que realmente valoras y dejar ir lo que ya no te sirve, permitiendo que tu magnetismo brille con fuerza renovada.

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Querido Escorpio, bajo esta Luna Llena, tu poder y magnetismo se intensifican. Es un momento perfecto para canalizar esa fuerza hacia la transformación personal y profesional. Recuerda siempre hacerlo sin dañar a nadie, ya que la clave está en encontrar el equilibrio.

Confía en tu instinto al elegir con quién compartir tus deseos y ambiciones. Alguien en tu vida puede ofrecerte el complemento perfecto, así que mantén los ojos y el corazón abiertos. Las relaciones significativas pueden potenciar tus metas y llevarte a un lugar de mayor plenitud.

Este es un tiempo para reflexionar sobre tus sueños y cómo quieres alcanzarlos. La energía de la Luna será tu aliada para tomar decisiones que resuenen con tu verdadero ser, así que no dudes en seguir tu intuición.

Así que, querido Escorpio, abraza tu poder interno y utilízalo para construir un futuro brillante. La transformación está a tu alcance y tú tienes la fuerza para lograrlo.

Y para los próximos días.. Dinero inesperado y transformación personal marcarán la semana de Escorpión. Explora tu sexualidad y deja atrás limitaciones.

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