Escorpión Escorpión, horóscopo del lunes 1 de junio de 2026: renace aprendiendo de tus tropiezos Dedica unos momentos a meditar y reflexionar sobre tus pensamientos; escribe en un diario lo que sientes y lo que deseas transformar, eso te ayudará a liberar cargas y enfocar tus energías en el crecimiento personal.

Los astros te brindan la oportunidad de liberar lo que te pesa, mientras la Luna en Virgo y su conexión con Saturno te invitan a disciplinar tus pensamientos; dedícate a aprender con profundidad y transforma tus hábitos hacia la sanación, porque en este viaje, cada paso cuenta hacia un nuevo tú.

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Los astros hoy te favorecen para iniciar un proceso de depuración profunda. Este es un tiempo para soltar hábitos y pensamientos que ya no te sirven y comprometerte con aquellos que realmente te sanan.

Es fundamental que hoy te tomes un momento para reflexionar sobre lo que necesitas dejar ir. Los pensamientos negativos pueden ser un lastre, así que es momento de cortarlos de raíz y dirigir tu energía hacia la sanación.

Recuerda que la transformación personal implica coraje. Aceptar que algunas cosas deben cambiar es el primer paso hacia una vida más plena y equilibrada.

Destina tiempo a cuidar de ti mismo y a rodearte de energías positivas. Este es un camino que requiere paciencia, pero con cada paso estarás más cerca de la versión de ti que deseas ser.

Y para los próximos días.. Esta semana, Escorpión se enfocará en fortalecer relaciones mediante comunicación honesta y explorará negocios sustentables que beneficien su vida.

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