Escorpión Escorpión, horóscopo del domingo 24 de mayo de 2026: honra tus límites y avanza Reflexionar sobre el pasado y aprender de las experiencias es clave para sanar y construir un futuro más brillante. Permítete sentir la nostalgia y deja ir lo que ya no te sirve.

Recuerdos del pasado resurgen con la influencia de la Luna en Acuario, invitándote a reflexionar y sanar, mientras que la cuadratura con Mercurio en Tauro sugiere desafíos en las conversaciones grupales; no permitas que la nostalgia te atrape, aprovecha las lecciones para iluminar el camino hacia un futuro más brillante.

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Hoy es un día en el que es probable que regresen a tu mente recuerdos de personas del pasado. Este viaje nostálgico puede traerte lecciones valiosas sobre el paso del tiempo y tus propias experiencias. No dudes en reflexionar sobre lo que has vivido, ya que es parte esencial de tu crecimiento.

Si sientes nostalgia, permítete sentir esa emoción sin juzgarte. Es natural revisar el pasado, pero asegúrate de no quedarte atrapado en él. La clave es aprender y dejar ir lo que ya no te sirve.

Recuerda que las opiniones de los demás no pueden definir tu historia. Solo aquellos que han caminado a tu lado saben realmente lo que has experimentado. Confía en tu propio juicio y en la fuerza que has desarrollado a través de tus vivencias.

Hoy es una oportunidad para sanar y seguir adelante. Haz las paces con tu pasado y utiliza esas lecciones para construir un futuro más brillante.

Y para los próximos días.. Escorpio, negocia tus relaciones, escucha, prioriza la confianza, reflexiona sobre propuestas, evalúa opciones con calma y mantén energía.

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