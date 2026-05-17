Escorpión Escorpión, horóscopo del domingo 17 de mayo de 2026: escucha tu intuición con urgencia Permítete dedicar unos minutos a la reflexión personal, ya sea escribiendo en un diario o meditando, para conectar con tus emociones y abrir tu corazón a nuevas experiencias que puedan surgir.

La Luna en tu signo, en armonía con Júpiter, te sumerge en un océano de emociones, invitándote a liberar viejas historias que, lejos de pesar, traen sanación y entendimiento; abre tu corazón y permite que la vulnerabilidad sea la luz que guíe tus conexiones auténticas hacia un renacer profundo.

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La Luna en tu signo hoy te brinda la oportunidad de renacer. Sentirás un impulso hacia la generosidad y la apertura emocional. Este cambio interno te permitirá dejar de lado tus defensas y abrirte a nuevas experiencias.

Esta transformación será un motor para tu crecimiento personal. Al ser más accesible y menos cauteloso, inspirarás a otros a hacer lo mismo. Tu luz interior brillará con más fuerza y atraerá a quienes buscan tu sabiduría.

Hoy es un buen día para reflexionar sobre tus emociones y cómo estas pueden influir en tus relaciones. Al ser más sincero contigo mismo, podrás establecer conexiones más profundas y auténticas con los demás.

Recuerda que cada paso hacia la apertura es una invitación a descubrir tu verdadero yo. No temas a mostrarte tal como eres; esa vulnerabilidad es tu mayor fortaleza.

Y para los próximos días.. Dinero inesperado y transformación personal marcarán la semana de Escorpión. Explora tu sexualidad y deja atrás limitaciones.

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