Capricornio – Viernes 13 de septiembre de 2019: escucharás muy buenas noticias

En el aspecto económico, lo más seguro es que recibas excelentes noticias sobre tu futuro, ya sea con posibilidades de una inversión o llegada de un dinero que no estabas realmente esperando.

Amor Puede ser que tu situación sentimental no es la ideal o la que venías esperando, pero tu deseos de mantener una relación firme y estable siempre está presente, por lo que si estás en una relación, pon todo de tu parte para pasar un fin de semana maravilloso. Si estás soltero, anímate a salir a conocer nuevos prospectos.



Salud

Es un buen día para recuperar energías y restablecer tu buena salud, sobre todo si has pasado toda la semana abrumado con tantas cosas. Aprovecha el fin de semana para salir y hacer ejercicio al aire libre, inclusive intentando algo nuevo que no has experimentado anteriormente.