Capricornio – Martes 22 de octubre de 2019: un encuentro que no habías previsto

Tu intuición, unida a tu disciplina proverbial capricorniana y tu sentido del orden y trabajo te ayudará a llegar a las altas metas que te has propuesto alcanzar. Todo es posible cuando el corazón habla, y se escucha.

Amor Algunos nativos de Capricornio pueden haber iniciado una relación con alguien menor que ellos y esto causa ansiedad en muchos, pensando que esta unión no durará ¡nada de eso! Hay muchas personas, hombres y mujeres, más jóvenes en edad que tú a quienes les atrae tu personalidad, tu encanto y madurez e inclusive tienen fantasías que desean llevar a la realidad.

Trabajo

Tú eres muy trabajador y organizado, de eso no hay duda, pero en días pasados has descuidado un poco la forma en que te relacionas con tus compañeros causando la impresión de ser muy brusco o poco cortés. Revisa tu actuación, pide disculpas si es necesario y adelante porque no es saludable tener malas energías en el sitio donde se trabaja.