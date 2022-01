Capricornio, horóscopo del 7 de enero de 2022: enfócate en lo que se puede hacer

Venus rige tu casa 5 del amor y romance. En este momento está en tu casa 1 de la personalidad avanzando hacia atrás hacia el Sol por lo que hay que tener cuidado con no querer ver los errores que has cometido en otras relaciones y que estás a punto de repetir en este periodo. Hay que reflexionar y aprender sobre lo que falló y no solo cargar ciegamente a la nueva relación.