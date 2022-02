Capricornio, horóscopo del 9 de febrero de 2022: sé inteligente al realizar tus metas

Para los Capricornio Mercurio rige la casa 6 de la enfermedad. Al estar en la casa 1 de la personalidad y salud nos dice que hay suficiente energía a tu favor para estar bien, solo no te confíes ya que el sentirte bien te puede llevar a tomar riesgos que no es prudente aceptar. Si sientes alguna molestia no la ignores.