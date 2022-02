Capricornio, horóscopo del 25 de febrero de 2022: mantente abierto a los demás

Hoy los Capricornio tienen a la Luna en la casa 12 del auto sabotaje por lo que puedes tener sentimientos en conflicto que no te ayuden a desarrollarte como debes hacerlo. El tema de hoy es confiar en ti mismo y la Luna no te está ayudando mucho para lograrlo así que si sientes el deseo de aislarte analiza de donde viene ya que probablemente venga de un impulso que no te ayuda.