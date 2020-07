Capricornio - Domingo 19 de julio de 2020: un día para descansar y meditar

No dejes que terceras personas afecten tu autoestima o sentido de valor. Aunque creas que te esté yendo mal en el sentido laboral o económico, en realidad tú sabes lo profesional que eres y en tu futuro solamente te esperan cosas buenas.

Amor Con la vibración del número nueve que impera, es buen momento para ponerte a analizar si es un buen momento para terminar una relación tóxica en tu vida. Bien puede ser la de tu pareja o con algún ser cercano en tu entorno que no te está llevando por el buen camino y más bien te está quitando energía. Tú solo te mereces el cielo, capricorniano.

Salud Quizá por estar muy dedicado al trabajo últimamente, no te estás dando el tiempo suficiente para mantenerte activo. Recuerda no estar sentado mucho tiempo. Necesitas pararte, estirarte, estar en constante movimiento. Tómalo en cuenta para esta nueva semana que inicia.

Trabajo

Seguramente en tu entorno laboral no te están valorando lo suficiente, a pesar de que estás solucionando problemas que incluso no te incumben a ti y son culpa de compañeros irresponsables que han dejado cosas en el camino. Tú bien sabes que eres muy profesional y tú sí cumples, pero si no te sientes a gusto, habla con tus superiores.