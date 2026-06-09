Horóscopos Capricornio, horóscopo del martes 9 de junio de 2026: establece límites para evitar tensiones Elige un momento del día para sentarte y reflexionar sobre tus relaciones más cercanas; esto te permitirá establecer límites claros y comunicar tus necesidades de manera efectiva.

Los astros advierten que en un día marcado por la Luna en Libra y su oposición a Neptuno, es crucial que frente a la evasión familiar, ejerzas tu liderazgo, establezcas límites claros y evites alimentarte de fantasías, ya que tu claridad puede disolver engaños y fomentar la responsabilidad en tus relaciones más cercanas.

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Querido Capricornio, en este día es probable que algunos miembros de tu familia eludan responsabilidades o se comporten de manera evasiva. Si te corresponde tomar decisiones, es fundamental que exijas compromiso y establezcas límites claros.

Tu experiencia y juicio son valiosos, así que confía en tu capacidad para guiar a tu familia hacia un enfoque más responsable. No permitas que los lamentos o actitudes victimistas debiliten tu autoridad.

Hoy es un buen día para abordar cualquier situación que necesite tu intervención. Tu liderazgo puede ser la clave para transformar dinámicas familiares y fomentar un ambiente más colaborativo.

Recuerda que el amor y la firmeza pueden coexistir. Puedes mostrar compasión a la vez que mantienes una postura firme en tus decisiones. Este equilibrio es fundamental para el bienestar de todos.

Y para los próximos días.. Capricornio, esta semana cierra ciclos del pasado para avanzar hacia el bienestar, establecer nuevas metas y cuidar tu salud.

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