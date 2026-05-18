Horóscopos Capricornio, horóscopo del lunes 18 de mayo de 2026: agradece y suelta el peso Busca un momento para conectarte con tus seres queridos; una charla sincera o una actividad en grupo puede ayudarte a reflexionar sobre tus logros y a abrirte a nuevas oportunidades en el futuro.

La influencia de la Luna en Geminis y el rigor de Saturno te invitan a encontrar consuelo en la familia mientras reflexionas sobre tus logros y aprendizajes pasados, guiándote hacia un cierre de ciclo que empodera tus pensamientos, fomentando un estudio intencionado que abra nuevas oportunidades en tu vida.

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Hoy, Capricornio, la familia puede demandar tu atención, pero también se convierte en tu sostén más firme en estos momentos. No dudes en apoyarte en ellos y tomarte un instante para respirar y reponerte.

El pasado comienza a liberar su peso, permitiéndote aprender lecciones valiosas. Honrar lo vivido es esencial para conectar con una sabiduría interna que te acompañará en este cierre de ciclo.

Aprovecha la oportunidad para reflexionar sobre tus logros y los desafíos que has enfrentado. Cada experiencia ha contribuido a forjar la persona que eres hoy y es momento de celebrar ese viaje.

Así que, cierra los ojos un momento, respira y permite que la energía familiar te envuelva. Tu base está más fuerte que nunca y puedes avanzar con confianza hacia lo que viene.

Y para los próximos días.. Moderniza tu rutina laboral, cuida tu salud, busca equilibrio entre trabajo y bienestar personal y escucha tus necesidades.

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