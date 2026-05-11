Horóscopos Capricornio, horóscopo del lunes 11 de mayo de 2026: escucha y siembra con paciencia Abre tu corazón y comparte tus aspiraciones, ya que las conexiones emocionales fortalecerán tus relaciones y enriquecerán tu vida social en este día especial.

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La energía mística de la Luna Llena en Escorpio abre un portal propicio para que las conexiones emocionales florezcan, permitiéndote fortalecer relaciones con viejos y nuevos amigos, mientras su luz te impulsa a liberar lo que ya no sirve y a dar rienda suelta a tus deseos más profundos.

Consulta tu horóscopo de este lunes y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Capricornio, tu vida social cobra fuerza hoy con un constante ir y venir de personas que aportan a tu vida. Este flujo de energía te permitirá fortalecer lazos con tanto viejos amigos como nuevas amistades.

La percepción de aprecio y compromiso en tus relaciones será palpable. Esto te dará la confianza necesaria para abrirte en el amor y proyectar tus deseos a futuro.

No dudes en expresar lo que sientes y en compartir tus aspiraciones con quienes te rodean. La conexión emocional que establezcas hoy será un pilar fundamental en tus interacciones.

Recuerda que el amor y la amistad son fundamentales para tu bienestar. Aprovecha este momento para enriquecer tus relaciones y disfrutar de la compañía de quienes valoras.

Y para los próximos días.. Moderniza tu rutina y herramientas laborales. Cuida tu salud, implementa hábitos saludables y mantén la mente abierta a nuevas ideas.

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