Horóscopos

Capricornio, horóscopo del jueves 7 de mayo de 2026: cultiva vínculos, transforma tu vida

Dedica un tiempo a conectar con tus seres queridos, ya sea a través de una charla sincera o compartiendo un café y aprovecha para reflexionar juntos sobre los sueños que desean alcanzar.

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Video Conversando con Zellagro: el ojo interior

La Luna Llena en Escorpio ilumina un día en el que las conexiones humanas florecen, brindando la oportunidad de fortalecer lazos y compartir sueños, mientras la energía de Vesak invita a soltar lo antiguo y dar la bienvenida a la vitalidad y el compromiso que transformarán tu entorno.

Consulta tu horóscopo de este jueves y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

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Capricornio, tu vida social se ve favorecida en este día, con un ir y venir de personas que valoran tu compañía. Las amistades, tanto antiguas como nuevas, te brindarán un sentido de aprecio y compromiso que enriquecerá tu entorno.

En el ámbito amoroso, sentirás la solidez necesaria para expresarte. Este es un buen momento para proyectarte hacia el futuro y compartir tus deseos y aspiraciones con esa persona especial en tu vida.

Las conexiones que establezcas hoy pueden abrirte nuevas puertas en el ámbito social y profesional. Mantente receptivo a las oportunidades que se presenten y no dudes en acercarte a aquellos que te inspiran.

Hoy es el día para disfrutar de la compañía de quienes te rodean y fortalecer esos lazos. La felicidad florece en la conexión y tú tienes el poder de hacer brillar cada momento compartido.

  • Y para los próximos días.. Moderniza tu rutina laboral con tecnología, cuida tu salud, implementa hábitos saludables y mantén la mente abierta a nuevas ideas.

Consulta toda la información sobre horóscopos, predicciones y compatibilidad entre signos, en nuestra sección Univisión Horóscopos.

Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de Univision.

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