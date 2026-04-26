Capricornio Capricornio, horóscopo del domingo 26 de abril de 2026: dedica tiempo a tu bienestar Apartarte de la negatividad te permitirá enfocarte en tu bienestar; recuerda que no siempre puedes ayudar a quienes no están dispuestos a escuchar.

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Consulta tu horóscopo de este domingo y mira qué predicciones hay en el amor, la salud y mucho más.

Capricornio , según nos indica tu horóscopo, apartarte de esa persona negativa que se queja sin cesar es crucial, ya que su energía tóxica no solo te drena, sino que también ignora tus intentos de ayudarla a salir de su zona de confort; en este momento, es mejor centrarte en tu propio bienestar y dejarla atrás.

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Pronóstico del día

Dedica un tiempo a ti mismo, ya sea dando un paseo al aire libre, meditando o disfrutando de tu pasatiempo favorito; esto te ayudará a recargar energías y a mantener una perspectiva positiva en tu día.

Salud

Es momento de soltar las cargas emocionales que te rodean; considera dedicar un tiempo a la meditación o a la práctica de estiramientos suaves que te permitan liberar tensiones. Imagina que cada exhalación se lleva consigo las quejas ajenas, dejando espacio para tu propia paz interior. Regálate un instante de desconexión, donde puedas reconectar contigo mismo y florecer en tu propio bienestar.

Amor

Es momento de reflexionar sobre tus relaciones y alejarte de aquellas personas que no aportan positividad a tu vida. En el amor, busca conexiones que te inspiren y te motiven a crecer, dejando atrás las que te mantienen estancado. Recuerda que mereces rodearte de quienes valoran tus consejos y comparten tu energía.

Trabajo

Es fundamental que te alejes de cualquier influencia negativa en tu entorno laboral, especialmente de aquellos que tienden a quejarse sin buscar soluciones. Concéntrate en tus propias tareas y en mantener una actitud positiva, ya que esto te permitirá ser más productivo y tomar decisiones más acertadas. Si sientes bloqueos mentales, considera organizar tu espacio de trabajo y priorizar tus responsabilidades para mejorar tu enfoque.

Dinero

Es fundamental mantener la estabilidad financiera y evitar las tentaciones de gasto innecesario. Revisa tus cuentas y prioriza la organización de tu dinero, ya que la claridad mental te ayudará a tomar decisiones más acertadas. Mantén la prudencia en tus inversiones y evita compromisos económicos que no te aporten valor.

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Predicción de pareja

Es un buen momento para dedicar tiempo a la comunicación abierta con tu pareja o a explorar nuevas conexiones si estás soltero. Considera planear una actividad que ambos disfruten, ya que compartir experiencias puede fortalecer los lazos. Si sientes que alguna relación no te aporta, no dudes en establecer límites claros que te permitan enfocarte en lo que realmente te hace feliz.

Reflexión

Lo mejor que puedes hacer es centrarte en tu propio bienestar y rodearte de personas que te inspiren y te motiven. A veces, alejarse de las energías negativas es una forma de cuidar de uno mismo. Recuerda que cada uno es responsable de su propio camino y, aunque desees ayudar, no puedes forzar a otros a cambiar si no están dispuestos a hacerlo. Aprovecha ese tiempo y energía para crecer, aprender y rodearte de quienes aportan luz a tu vida. Al final, tu paz mental y emocional son lo más importante.

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