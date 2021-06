Cáncer - Sábado 5 de junio de 2021: te sentirás inteligente

El día de hoy tu fe es fuerte, te sientes muy espiritual pero no necesariamente puedes ser religioso. Menos estructuradas y más nuevas formas de creencia y práctica espiritual te vendrían bien, desde la astrología hasta el vegetarianismo con la práctica de yoga y la meditación. Son las condiciones que genera Marte en trígono a Neptuno.

El día de hoy Sagitario te puede generar complicaciones de salud, especialmente en las caderas y tobillos, sería importante que no te expongas por ahora a trabajos donde puedas afectar los huesos de esa zona del cuerpo. Recuerda que adoptar una vida sana te ayudará a estar bien.

El día de hoy Capricornio pasa por tu casa 7 y para este signo demostrar el amor no es su prioridad, así que puedes estar bastante frio con tu pareja. Esto no quiere decir que no la ames, simplemente estarás enfocado en otros aspectos de tu vida por ahora.