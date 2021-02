Cáncer - Sábado 27 de febrero de 2021: tienes la oportunidad de crecer

Tienes el poder de usar la palabra a tu favor, con la Luna transitando tu casa 3, la casa de la comunicación y de trabajo duro, te esfuerzas en lo que haces y por lo mismo no te gusta generar o estar en situaciones incomodas.

Tienes la facultad de verbalizar aquello que no te gusta y de alguna forma esto te hace ver como una persona con cambios de opinión rápidos.

Venus transitando la casa de los viajes y las creencias, toma esa opción de salir fuera de la estructura que has tenido siempre, es importante abrir tu universo de posibilidades para que puedas atraer a la persona correcta.

Hoy tu lenguaje universal “el amor” fluye a favor tuyo. No necesariamente tienes que ir a un viaje, recuerda que puedes salir del pensamiento estructurado.

Sagitario en casa del trabajo te lleva a resolver un problema bastante complicado, cuentas con el poder de tus palabras para generar una comunicación efectiva que te ayude a hablar con las personas adecuadas para resolverlo. No te desesperes, puedes con esto y más.

Te sentirás sumamente abrumado por no encontrar el balance con el tiempo que dedicas a tu pareja y el trabajo que está muy demandante, es importante que aproveches el tránsito de la Luna en casa 3, el área de la comunicación para que manifiestes tu sentir y generes el dialogo.

Ante la adversidad siempre existe la oportunidad de crecer, el universo no te envía algo con lo que no puedas, todo está perfectamente sincronizado y cada experiencia que vives grata o no grata, te acerca a tu propósito de vida. Confía el proceso.