Cáncer - Jueves 8 de abril de 2021: un día divertido

Tienes una necesidad particularmente fuerte de ser tú mismo, pero esta racha de independencia no parece causar ningún trastorno en tu vida personal, por el alto sentido de adaptabilidad.

El Tránsito Luna Trígono Ascendente te da una relación particularmente estrecha e influyente con tu madre. Por ahora buscas la alimentación y el apoyo emocional porque consideras deben provenir de tu familia en general, pero también de otras mujeres, como las hermanas o una abuela en particular. Es buen momento para estar muy cerca de la familia.

Quizá tengas que terminar con esa relación que no da para más u olvidarte de esa persona que no te hace caso: no temas porque algo bueno viene después.