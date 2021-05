Cáncer - Domingo 30 de mayo de 2021: te sentirás rutinario

Escorpio en tu casa 5 te hace muy intenso en temas de amor, si amas lo harás con todas tus fuerzas, no te dejas nada de reserva.

Por el momento no te expongas a trabajos donde pongas en riesgo alguna fractura, también debes tener cuidado a la hora conducir algún vehículo.

En temas de trabajo Sagitario te hace optimista, sincero y creativo. Aunque no le temes al trabajo duro, si no encuentras posibilidades de éxito en algún proyecto, sin duda lo dirás o incluso te querrás salir del equipo. Intentarás usar tu creatividad para buscar posibilidades, pero si no las encuentras, te aburres y terminas abandonado el trabajo.