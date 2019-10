Cáncer – Sábado 12 de octubre de 2019: el amor será una realidad en tu vida

Amor

Estás en el tono de la aventura, canceriano, pero no te lances a nada nuevo en el amor sin haber explorado bien tus sentimientos, no es el momento de los atolondramientos emocionales sino de solidificar las relaciones, actuar con estabilidad y echar raíces en tu compromiso presente o en el que se está gestando ahora. La segunda quincena de octubre que se está inaugurando con el plenilunio de mañana traerá a tu vida ese aliciente sentimental que tanto has estado esperando.