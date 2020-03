Cáncer – Martes 24 de marzo de 2020: inicias tu mes zodiacal, confía más en ti mismo

La indecisión e incertidumbre son dos enemigos peligrosos porque frenan la prosperidad y alegría. Una cosa es ser prudente y otra ser vacilante. Es hora ya de que obres con diligencia y no sigas esperando por los demás.



Amor

No te alejes de tus propósitos aunque te parezca que las cosas no salen como anhelas pues ahora con esta influencia lunar en este mes sinódico muchas cosas imposibles dejan de serlo. No pierdas el entusiasmo, el amor regresa a tu lado.