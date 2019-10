Cáncer – Martes 15 de octubre de 2019: una etapa de intensas emociones

¿Soltero o soltera y buscando compañía? Estás ansioso y vas a embarcarte enseguida en una relación sentimental con alguien que ni siquiera conoces bien. No te comprometas antes de explorar bien los deseos e intenciones de tu corazón para no dar pasos falsos en tu vida. Te envuelve un tono sensible, tierno, y esas cualidades que te adornan atraerán a ti la felicidad.